L’Inter dovrà a tutti i costi smaltire gli esuberi. È quanto ha chiesto Luciano Spalletti, che a tal proposito ha già tracciato una linea inequivocabile. Un’abbondanza che salta all’occhio soprattutto in difesa, dove i nerazzurri possono attualmente contare su sei centrali di ruolo: Miranda, Murillo, Ranocchia, Yao, Medel e Andreolli. Troppi. Soprattutto in considerazione del fatto che il tecnico toscano ne ha chiesti altri due dal mercato, il primo sarà Skriniar, sul secondo, invece, non ci sono ancora certezze. Sta di fatto che a quel punto i centrali diventerebbero otto, se non addirittura nove, visto e considerato che l’ex tecnico della Roma è intenzionato a portare in ritiro con la prima squadra zinho Vanheusden, classe ’99 che quest’anno ha impressionato con la Primavera di Stefano Vecchi.



ANDREOLLI NON RINNOVA - Ecco perché per la società di corso Vittorio Emanuele sarà necessario sfoltire e il primo a salutare sarà probabilmente Marco Andreolli. Il difensore italiano è stato vicinissimo al rinnovo per molto tempo, ma l’Inter ha dovuto cambiare tutti i propri programmi a causa dello scarso mercato che c’è attualmente attorno a Jeison Murillo e Andrea Ranocchia. Ecco spiegato perché Andreolli verrà lasciato a scadenza, libero di potersi accordare con qualsiasi squadra dovesse richiedere le sue prestazioni. Un’occasione che molti direttori sportivi stanno già valutando, tanto che Sassuolo, Siviglia, Fiorentina e Genoa hanno effettuato i primi sondaggi. Ovviamente tutto potrebbe cambiare se in corso Vittorio Emanuele dovesse giungere un'offerta concreta per uno tra Medel, Murillo e Ranocchia



MEDEL E RANOCCHIA ATTENDONO LA PREMIER - Per quanto riguarda l'ex Bari, il nodo da sciogliere è sempre relativo all’ingaggio. In Italia Sampdoria e Sassuolo si sono interessate a lui, ma nessuna delle due è disposta a corrispondergli i 2,5 milioni di salario. L’ex Bari attende un’offerta dalla Premier, dove tornerebbe molto volentieri dopo la fruttuosa esperienza con l’Hull City. Destinazione, l’Inghilterra, che piace molto anche a Gary Medel, informato del fatto che Luciano Spalletti non intende contare su di lui in vista della prossima stagione.