Al termine di Inter-Lazio Andrea Ranocchia ha parlato a Sky Sport: "Non abbiamo preso gol e questo è molto importante, peccato perché in casa giochiamo sempre per i tre punti, però non abbiamo perso contro una diretta concorrente e quindi diciamo che va bene, dobbiamo ritrovare la forma migliore, ma adesso ci rimetteremo a posto, abbiamo un po’ di tempo prima della prossima partita. Abbiamo avuto degli infortuni, tante partite ravvicinate, ma non deve essere un alibi. Dobbiamo prepararci al massimo per le prossime partite, la cosa importante oggi era non perdere contro una diretta concorrente. Siamo lì, ce la giochiamo, ci sono ancora tante partite da qui alla fine e vedrete che arriveremo in alto. Il mio problema? Ho preso un colpo strano alla fine del primo tempo, ma poi nel secondo tempo sono andato avanti liscio. Sono contento di essermi riavvicinato ai miei tifosi, sono contento per tutto l’ambiente. Mi sto impegnando al massimo, sto dando tutto quello che ho e quest’anno ci toglieremo delle grandi soddisfazioni, perché ogni volta che giochiamo qua il nostro pubblico risponde in maniera incredibile".