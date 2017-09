Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, parla a Inter Channel dopo la vittoria sul Crotone: "Non è mai facile per un difensore entrare in queste partite, ma mi sto allenando bene, ho un bel feeling con i compagni e il mister e quindi sono contento. Oggi era fondamentale vincere in un campo secco, era molto complicato giocarci. Il merito grande di Spalletti è che sa motivare tutti: chi entra in campo dà tutto, a prescindere dal minutaggio. L'anno è lungo succederanno tante cose, ma è un attimo tornare al passato e nessuno ci vuole tornare. Me in primis. Skriniar? E' fortissimo, bravo ragazzo, ci darà tantissime soddisfazioni quest'anno e nei prossimi".