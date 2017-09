Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia analizza a Premium Sport il pari di Bologna: "Abbiamo lasciato per strada due punti, non ci voleva ma dobbiamo pensare solo alla prossima gara. Abbiamo già analizzato il match di Bologna, il cammino è lungo e questi passi falsi non devono fermare il nostro cammino. Un giudizio su Spalletti dopo questi primi mesi all'Inter? Positivo. La sua cosa forte è che dà importanza a tutti, sia negli allenamenti sia in partita ti fa sentire importante. E questa per me alla lunga è un'arma vincente per arrivare in alto. Convinto da Spalletti a restare? Sì, mi ha parlato dal primo giorno e mi ha detto che contava su di me. Io ne ho preso atto e come sempre do tutto in allenamento e mi preparo per quando arriverà la mia occasione. Senza proclami e senza guardare il passato vedremo cosa succederà. Obiettivo Champions League? Assolutamente sì. Si sono esposti il presidente e l'allenatore e l'obiettivo è quello. Per arrivarci dobbiamo lavorare, vincere le partite e limitare al minimo gli errori commessi a Bologna. L'obiettivo è la Champions e lo raggiungeremo lavorando e meritando questa maglia ogni giorno".