Una crisi senza fine che rischia di avere ripercussioni pesanti già in questo finale di stagione. Dopo i tracolli con Crotone e Sampdoria e la beffa finale nel derby, è arrivato un altro ko dolorosissimo contro la Fiorentina e per qualche minuto Stefano Pioli non è stato più l'allenatore nerazzurro. Al termine della disfatta del "Franchi", secondo il Corriere dello Sport, l'ex tecnico della Lazio aveva comunicato al suo staff e alla dirigenza la volontà di dimettersi, non sentendosi più seguito dalla squadra. Poi, il mini-vertice con Steven Zhang e il ds Ausilio porta alla decisione di tenere duro e provare a resistere almeno fino alla prossima partita col Napoli, ma in caso di ulteriore debacle è pronto ancora una volta, come traghettatore, l'allenatore della Primavera Stefano Vecchi.



Se i sentimenti di Pioli in questo momento sono soprattutto delusione e scoramento, è la rabbia a fare da padrona nel management interista, furibondo con i calciatori al termine della partita con la Fiorentina. Ausilio, accompagnato da Zhang jr, ha tenuto un discorso molto duro nei confronti della squadra, indicandola come la principale responsabile della crisi e invitandola a tirare fuori orgoglio e attributi in questo finale di campionato.