L'Inter ha respinto due proposte arrivate per Karlo Butic, attaccante classe '98 della Primavera nerazzurra. Il Lipsia in Bundesliga e un club di Serie B italiana lo hanno richiesto, il club ha voluto tenerlo perché con Pinamonti sempre più in prima squadra, potrà essere il centravanti di riferimento per la squadra di Vecchi.