La chiusura del Wolfsburg al prestito ha di fatto congelato l'operazione Ricardo Rodriguez per l'Inter. Il club nerazzurro non può garantire nè un affare a titolo definitivo nè un obbligo di riscatto per colpa del fair play finanziario. L'affare però non è tramontato del tutto e, al contrario, sarà completato a giugno quando l'Inter potrà versare al Wolsburg l'intera cifra della clausola rescissoria da 22 milioni.