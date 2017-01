L'Inter è al lavoro per completare numerose operazioni in uscita. Il ds Piero Ausilio ha confermato che non ci saranno ulteriori investimenti. Se il mercato porterà un piccolo budget di mercato, l'Inter proverà un ultimo colpo a sorpresa che, secondo Tuttosport, non sarà Luiz Gustavo bensì il compagno di squadra al Wolfsburg Ricardo Rodriguez.