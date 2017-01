LA CESSIONE DI RANOCCHIA - Gran parte del futuro mercato interista passa dall'eventuale cessione di Andrea Ranocchia. Il centrale umbro piace a molti club in Premier League, dal West Ham al Watford e ora anche il Tottenham, che ha perso Vertonghen nella vittoria contro il West Brom. Se l'Inter riuscirà a strappare la cessione (o un prestito con obbligo di riscatto) che porti almeno 10 milioni a bilancio realizzerebbe una plusvalenza di circa 8 milioni a cui si aggiungerebbe un risparmio di 3,6 milioni netti sull'ingaggio. L'ADDIO DI SANTON - Anche Davide Santon, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2019, rappresenta per l'Inter un capitale immobilizzato. In estate è stato vicinissimo all'addio, ma il suo passaggio al Napoli e al Sunderland è sfumato per colpa delle visite mediche. Anche per lui l'Inter sta aspettando un'offerta per un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 5 milioni (il suo valore residuo a bilancio è di circa 3 milioni) e la Sampdoria è in pole position. L'APERTURA DEL WOLFSBURG - Con gli addii di Santon e Ranocchia e solo a quelle cifre, l'Inter otterrebbe un budget di circa 10 milioni (dato dalle plusvalenze) per poter provare a piazzare l'ultimo grande colpo. Nel contratto che lega Ricardo Rodriguez al Wolfsburg è presente una clausola rescissoria da 22 milioni di euro valida però soltanto per l'estate. L'Inter se vorrà piazzare l'affondo dovrà comunque sedersi attorno ad un tavolo con il club tedesco per trattare. La necessità del club nerazzurro è di ottenere un dilazionamento nel tempo del pagamento, come avvenuto in passato per l'acquisto di Perisic e come concordato con l'Atalanta per l'affare Gagliardini.

"Il mercato in entrataè da considerarsi chiuso al 100%" aveva detto il direttore sportivonel prepartita della sfida vinta contro il Chievo Verona. Una mezza verità, o una piccola bugia, perchè il club nerazzurro sta continuando a coltivare il sogno di completare un colpo last minute nelle ultime battute di questo calciomercato invernale. Un sogno che ha il nome e il piede sinistro diSistemato il centrocampo con l'acquisto di Gagliardini, abbassato Medel in difesa e ritrovato il feeling con il gol per quasi tutto il reparto d'attacco,dove i soli D'Ambrosio e Ansaldi nutrono la fiducia di Stefano Pioli.L'Inter è ancora alle prese con un problema legato al. Non può permettersi grandi spese e, soprattutto, dovrà pareggiare l'eventuale esborso tramite le uscite. Di fattoper provare l'affondo finale al terzino classe '91 delIncastri complicati per una possibilità remota. Il mercato dell'Inter non è ancora chiuso al 100%. Il sogno Ricardo Rodriguez non è irrealizzabile.