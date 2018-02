Denis Alibec, attaccante della Steaua Bucarest, prossimo avversario della Lazio in Europa League, cresciuto nel vivaio dell'Inter, parla a la Gazzetta dello Sport: "Che annate a Milano, conservo ricordi bellissimi. L’Inter è una seconda casa. Gli obiettivi? Vincere il titolo, passare il turno con la Lazio e star bene col fisico. Mourinho? Anni bellissimi, indimenticabili. Mi sono trovato a meraviglia, per me Milano è una seconda casa. Ma ho un rammarico. Con un po’ più di fortuna oggi sarei ancora lì".



BOLOGNA - "Cosa non andò a Bologna? "Anche lì troppi problemi fisici, per questo pochissime occasioni per giocare. La Serie A? Sinceramente non la seguo tantissimo. Preferisco la Liga. Ritorno in Italia? Per ora no, sono concentrato sul presente e a far bene con la Steaua. Voglio battere la Lazio e passare il turno, poi chiedo di star bene. Credo di aver già pagato il conto con la sfortuna"