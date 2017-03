Simeone, Chiesa, Di Francesco e... Fadiga. L'ultimo di una schiera di figli d'arte che giocano o hanno giocato in Italia nell'ultimo periodo, lasciando in un modo o nell'altro un segno del loro passaggio. Noah Fadiga, figlio dell'ex Inter Khalilou, sta partecipando alla 69esima edizione del Torneo di Viareggio, dimostrando buone qualità: dopo il gol nel 2-2 con il Genoa, ecco quello odierno del momentaneo vantaggio contro la Juventus, poi sconfitta ai rigori. Una rete che sicuramente avrà fatto felice il padre, che con l'Inter non ha mai potuto sfidare il club bianconero. Dopo l'ottima Coppa del Mondo 2002, in cui contribuì a portare il Senegal ai quarti di finale, conquistando anche un posto tra i migliori giocatori del torneo, infatti, gli vennero diagnosticati alcuni problemi cardiaci e così il suo acquisto da parte dell'Inter fu nullo: 0 presenze e 0 gol, prima di passare al Bolton al termine della stagione.



VENEZIA DEL NORD - Le tappe più importanti della sua carriera sono quindi, senza dubbio, Auxerre e Bruges, in cui rimase per 3 anni, dal 1997 al 2000. Proprio lì, il 3 dicembre 1999, è nato suo figlio Noah. Ad 11 anni, nel 2008, era stato scelto dall'Anderlecht, che lo prelevò dal Gand, ma il poco spazio avuto lo scorso anno nella squadra dei pari età, anche a causa dei molti problemi fisici, lo hanno portato di fronte ad un bivio. Molti provini con diversi club in Francia e in Belgio, ma poi lui, come il padre, ha scelto Bruges, la Venezia del Nord, per iniziare veramente la sua carriera.