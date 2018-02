Ilun risentimento muscolare che lo ha costretto a non finire l'allenamento in vista della sfida contro il. Non solo i, però, perché Mauronon è sceso in campo neanche contro, riabbracciando la panchina e l'odore del prato dinell'ultimo match, vinto, contro il. "Al derby ci sarà" le parole di Lucianodopo il 2-0 alle Streghe, e al derby vuole esserci il capitano dell'Inter.- Contro il Crotone terminò 1-1 il, contro ilsi giocherà alle 20.45 il: reti e rumors, esultanze e mercato, tutto il mondo, calcistico, di Mauro. Partiamo dal gol: la sua assenza ha abbassato la media della squadra interista. Già, perché con il bomber argentino al centro dell'attacco, la media gol della banda diè di 1,68 a gara (37 gol in 22 gare); senza scende a 1,25 (5 in 4). Anche a livello personale, poi, lo stop forzato ha creato un piccolo dispiacere: l'estromissione dalla top 10 nella classifica della, visto che lo hanno superato, autori di una doppietta nell'ultimo turno di campionato. Fuori dalla top ten e una media gol abbassata:Chiacchiere, scrivevamo. Rumors, scrivevamo. E ci sono stati anche quelli: il, le dichiarazioni di, il gossip, le fake news, gli attacchi alla moglie-procuratrice, il rinnovo, lacome vincolo per continuare insieme. Non c'è occasione migliore del derby per zittire tutti, tornare al gol e risollevare l'Inter. E anche sistemare il rapporto coi tifosi: nel sondaggio di calciomercato.com, i nostri utenti hanno optato per l'addio in estate . Il gol è la cura perfetta a tutti i problemi.@AngeTaglieri88