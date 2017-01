Pioli ha restituito all'inter credibilità e concretezza. Questo è quanto spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico emiliano abbia rigenerato uomini precedentemente finiti ai margini.



"Kondogbia ha per esempio semplificato il gioco in uscita, mostrando finalmente tutte le sue qualità anche in fase di interdizione, come ai tempi del Monaco per intenderci. A sua volta, Murillo ha ridotto di molto distrazioni e acrobazie inutili, così come Brozovic sembra essere finalmente cresciuto (anche se di strada ne deve fare ancora molta) in disciplina tattica, bagaglio necessario quando si agisce davanti alla difesa con compiti non solo di contenimento. Rigenerando questi uomini Pioli ha di fatto restituito concretezza e credibilità a un’Inter di nuovo rispettata e temuta".