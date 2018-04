"A volte ritornano". La raccolta di racconti di Stephen King, diventata anche un celebre film, può rappresentare il momento che sta vivendo Yann Karamoh nell'Inter. Dopo l'exploit del gol al Bologna alla prima presenza da titolare in stagione, lo scorso 11 febbraio, l'esterno francese era stato confermato nella sconfitta del Ferraris, contro il Genoa, salvo poi raccogliere appena 29 minuti - e tre gare intere in panchina - nelle cinque successive. Domenica scorsa, poi, Luciano Spalletti lo ha ripescato, mandandolo in campo nel secondo tempo della sfida col Torino. Nonostante il ko, il giovane francese ha fornito una prestazione positiva, provando a creare pericoli per la porta difesa da Sirigu.



RIECCOLO - Una mezzoretta, quella giocata allo "Stadio Olimpico Grande Torino", che rilancia le quotazioni del classe '98 per questo finale di stagione e, in particolare, già per la partita di sabato sera, contro l'Atalanta. Antonio Candreva non è al meglio per un colpo subito alla caviglia sinistra che sarà da valutare nei prossimi giorni e Karamoh, con la sua freschezza e la sua voglia, può essere l'alternativa giusta sulla fascia destra e regalare a Spalletti quei gol che, con Icardi e Perisic che hanno sparato a salve nelle ultime due uscite, sono mancati.



BLINDATO DALL'INTER - A gennaio non sono mancate le offerte per lui, in particolare da club della Ligue 1 che lo avrebbero voluto in prestito (Caen, sua ex squadra, Bordeaux e Montpellier su tutti). L'Inter, però, ha rispedito al mittente tutte le proposte, convinta delle qualità del nazionale francese Under 21, che non ha nascosto l'amarezza per il poco spazio trovato nella prima metà di stagione: "È stata dura non giocare, ma dirigenti e tecnico mi hanno parlato e mi hanno chiesto di avere pazienza. Ero entrato in una spirale strana". Da quella spirale era uscito col gran gol al Bologna di due mesi fa. E ora vuole dimostrare di essere tornato.