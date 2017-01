C'è molta attesa per l'esordio da titolare di Gabigol, ma quella tra Inter e Bologna sarà una gara importante anche per un altro motivo: il ritorno in campo di Gary Medel. Il calciatore cileno ha recuperato dal lungo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi dal mese di novembree, secondo alcune indiscrezioni, oggi potrebbe essere impiegato al centro della difesa da Stefano Pioli, che non potrà disporre di Joao Miranda, neanche convocato, a causa di un affaticamento muscolare.