Prima alternativa a Mauro Icardi, in stagione ha raccolto solo 93 minuti spalmati su 8 presenze. Un assist, nella sfida contro il Bologna, e ancora zero reti. Nonostante questo, l'Inter crede ancora fortemente in Eder, attaccante italobrasiliano arrivato all'ombra della Madonnina nel gennaio del 2016. Come scrive il Corriere dello Sport, è ai dettagli la trattativa per il rinnovo del contratto del 30enne di Lauro Muller: confermati i 2 milioni di euro annui, con la scadenza che si prolunga di un anno, passando dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021.