Danilo D'Ambrosio è in decollo. Rigenerato dalla gestione Pioli, da terzino in uscita durante la scorsa estate è diventato protagonista di una stagione importante con l'Inter. Altro che dubbi o ballottaggi, Santon non si vede in campo da mesi perché il laterale campano ha conquistato posto e fiducia. Con qualche gol a completare un'annata di continuità e certezze, al punto da guadagnarsi la chiamata di Ventura in Nazionale.



RINNOVO VICINO - Oggi c'è stato un incontro tra l'Inter e il suo agente Pisacane per affrontare il discorso rinnovo. D'Ambrosio ha il contratto a scadenza nel giugno 2018, il club ha bisogno di blindarlo per evitare sorprese che non ci saranno. L'accordo è vicino e così sale anche la sua valutazione sul mercato, decisamente. Ecco le ultime novità nel nostro video.