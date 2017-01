Primo allenamento per l'Inter nell'Anno Nuovo. Lavoro incentrato sul pallone per gli uomini di Pioli, che saranno convocati in blocco per il mini-ritiro in Andalucia ad eccezione del portiere rumeno Radu, infortunato, di Pinamonti, colpito da tonsillite, e di Felipe Melo, in permesso in attesa di completare il suo trasferimento al Palmeiras.