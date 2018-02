Con un piazzamento Champions da conquistare, l’Inter ha i piedi ben piantati nel presente ma Ausilio e Sabatini provano a proiettarsi nel futuro per risolvere alcuni atavici problemi di una rosa ricca di lacune tecniche e caratteriali. Per questo motivo il direttore dell’area tecnica di Suning e il direttore sportivo dell’Inter riempiono le pagine del taccuino con nomi da tenere sotto stretta osservazione da qui a fine campionato, quando ad Appiano Gentile potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. A centrocampo ci sarà molto da fare (si punta sia alla cessione di Brozovic che di Gagliardini) e a tal proposito, per rinforzare il reparto, la società di corso Vittorio Emanuele ha puntato i fari sia in Italia che all’estero.



MERCATO ITALIANO - Una delle prime variabili del prossimo anno potrebbe essere il modulo: l’Inter vara la possibilità di passare alle due punte e di conseguenza anche la struttura del centrocampo potrebbe cambiare, passando da due a tre. I profili maggiormente seguiti nel campionato italiano sono quelli del cagliaritano Barella e del friulano Barak, ma dell’Udinese piace anche Fofana. Nella lista dei papabili, oltre ai già citati, anche Cristante, Torreira (l’Inter ha già provato a prendere il blucerchiato a gennaio e ci riproverà).



MERCATO ESTERO - Priorità, dunque, a chi conosce la Serie A, ma qualche buona opportunità potrebbe giungere anche dall’estero: nel mese di gennaio l’Inter ha sondato il terreno per Lobotka, ma la formula proposta (prestito con riscatto) non ha soddisfatto il Celta Vigo. Proposti anche Wendel dello Sporting e Hector Herrera del Porto, Ausilio e Sabatini osservano anche loro.