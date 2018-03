Si alle spese oculate e in prospettiva, no agli investimenti immotivati. Questa la politica di Suning, che l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ritiene in controtendenza col lo spirito di Sabatini.



“Questa rivoluzione cinese è silenziosa, ma con effetti appariscenti. Già ben visibili. A Nanchino, al quartier generale di Suning, hanno pianificato una strategia in linea con le direttive del presidente-imperatore Xi Jinping. Addio spese a pioggia, ma spazio ad investimenti razionali. Senza impennate, con un occhio costante ai conti. La Repubblica Popolare cinese ha imposto un cambio di rotta a cui neanche il poderoso Zhang Jindong ha potuto sottrarsi. E questa politica accorta è in controtendenza con lo spirito liberista di Sabatini, abituato a cercare il talento in ogni angolo: senza badare ai costi iniziali”.