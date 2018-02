Squadra che non vince più, si cambia. Dopo due mesi senza successi, Spalletti è pronto a modificare la sua Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, l'allenatore nerazzurro sta studiando un nuovo modulo per dare spazio al nuovo acquisto Rafinha. Un'ipotesi è avanzare Skriniar nel ruolo di mediano davanti alla difesa come in nazionale. Borja Valero ha bisogno di riposo, così come Candreva e Perisic.



4-3-1-2: Handanovic; Cancelo, Lisandro Lopez (Ranocchia), Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Skriniar, Gagliardini; Rafinha; Icardi, Eder.

3-4-1-2: Handanovic; D'Ambrosio (Lisandro Lopez), Skriniar, Miranda; Cancelo, Vecino, Gagliardini, Dalbert; Rafinha; Icardi, Eder.



CALCIOMERCATO - Falliti gli assalti a Pastore e a Ramires, nelle ultimissime ore di mercato Sabatini avrebbe chiesto a Suning almeno il 28enne jolly offensivo dello Jiangsu, Alex Teixeira: nulla di fatto però, soluzione che non avrebbe infatti messo d'accordo tutte le componenti dell'Inter. Secondo il Corriere della Sera, in estate sarà rivoluzione con gli addii di Icardi e Skriniar: 160 milioni di euro in cassa per ricostruire la squadra.