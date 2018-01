Il momento è critico per entrambe e le quote sul big match della 21ª giornata di Serie A sono in bilico: l’Inter è favorita a 2,40, il blitz della Roma viaggia a 2,90. È il quadro sul tabellone Snai a poco dalla sfida di San Siro dove Spalletti e Di Francesco cercano di ritrovare la vittoria, dopo cinque e quattro partite senza successi, si legge in una nota. La leggera preferenza accordata ai nerazzurri è da ricercare anche nelle statistiche: la Roma è la squadra contro cui l’Inter ha vinto più partite in Serie A, 72. La quota più alta è sul pareggio, dato a 3,45, riguardo al quale si segnala una peculiarità di Eusebio Di Francesco: da allenatore, contro l’Inter, non ha mai registrato la «X», quattro vittorie e altrettante sconfitte contro i nerazzurri per lui.