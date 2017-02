Andrà in scena domani sera a San Siro la sfida fra Inter e Roma, sfida fondamentale per entrambe le squadre in perenne lotta per un piazzamento Champions League. Una sfida ricca di intrecci e di retroscena per due squadre che, soprattutto nel post-Calciopopli, hanno dato vita a partite ricche di emozioni.



I NUMERI DI PIOLI - L’Inter ha vinto 9 delle ultime 10 partite di campionato con Stefano Pioli in panchina. In questo intervallo di tempo solo la Juventus ha fatto altrettanto bene. Arrivando a quota 48 punti dopo 25 giornate, l'Inter ha trovato il miglior risultato dal 2009/10 a oggi.



LA SVOLTA DI SPALLETTI - Solo tre volte, oltre a questa stagione, la Roma ha guadagnato 56 o più punti in 25 giornate. Una squadra votata all'attacco dato che la Roma ha segnato almeno quattro gol in cinque partite in questa stagione un autentico record.