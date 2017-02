I riflettori sono già accesi su Inter-Roma, big match di giornata che potrebbe offrire importanti spunti per la lotta Champions. I nerazzurri non possono sbagliare, i giallorossi sono in un ottimo momento di forma. Si prospetta una gara spettacolare, che noi di Calciomercato.com abbiamo voluto vivere con i nostri due inviati, Pasquale Guarro (Inter) e Francesca Schito (Roma).



G: Ciao Fra, ti stai preparando?



S: Ciao Pasquale, in realtà qui non c'è tempo neanche per prendere fiato. Giovedì l'EL, ieri lo stadio, poi l'Inter, mercoledì il derby di coppa Italia... Speriamo di non perdere qualche appuntamento importante. Spalletti per fortuna ha fatto tirare il fiato ai suoi contro il Villarreal, domani si fa sul serio. Anche i vostri però sono belli riposati...



G: La Roma è sempre la Roma e all'andata vi è già andata bene... Vediamo se Dzeko tira un po' il fiato, magari pensando che l'anno prossimo sia lui che Spalletti potrebbero essere altrove, cosa ne dici?



S: Non scherziamo. Dzeko deve continuare a fare quello che sta facendo (come ha fatto all'andata). Io non credo proprio che vada via a fine stagione. Discorso diverso per Spalletti, ma ne parleremo quando deciderà cosa fare. Sarebbe un peccato, ma se così dovesse essere amen, si va avanti. Intanto concentriamoci su questa stagione e sulla trasferta di domani che mi sembra particolarmente ostica, visto che se non mi sbaglio avete vinto 9 delle ultime 10 partite con Pioli



G: Stai gufando?



S: Nooo, ti pare



P: No perché questa mi pare proprio una gufata. Ma mi sarò sbagliato, è una sensazione



S: Ti sembro il tipo... figurati



G: La collana d'aglio è pronta?



S: Aglio, peperoncino e corno



G: Poi con lo stadio nuovo diventerete i padroni del mondo, se riuscirete a raggiungerlo... Come ci arrivate, in gondola per canali adiacenti al Tevere?



S: Hai visto? Hanno dato l'ok ma senza torri e, di conseguenza, senza infrastrutture per raggiungerlo. Ma siamo fiduciosi che per quando sarà pronto abbiano già inventato il teletrasporto, si punta forte sull'innovazione. Voi invece quando lo fate lo stadio?



G: No, a noi ci piace il San Siro da 250 mila posti, che però si riempie 2 volte l'anno. Però è la Scala… Vabbè non vado oltre altrimenti sembro polemico e inopportuno. Che poi ritengo il San Siro tra i primi tre stadi più beli del mondo, ma la cosa di dividerlo con il Milan non mi piace e poi è ora di dare all’Inter una propria casa. Ma torniamo alla partita: quanto vincete? Sai già il risultato?



S: Ma a me sta bene anche come all'andata eh, 0-1 Dzeko e via. Poi se vogliono fare calcio champagne e tiriamo fuori quei 2 a 3, 3 a 4 di zemaniana memoria, mi va bene lo stesso. Così segna pure Maurito e sei contento



G: Ahhh Maurito sta caldo. Due partite fuori, questo è ingrifatissimo adesso



S: Ti credo, sono due giornate che guarda le partite con Wanda



G: E poi c'è Manolas che gioca già da ex, e per giunta contro la sua prossima squadra



S: Già lo vedo, alla prima azione che si rotola per terra per un'unghia incarnita e chiede il cambio. Però gioca sicuro, lo ha detto anche Spalletti.



G: Io farei giocare Juan…



S: Ma che spettacolo sarebbe una vittoria con gol di Juan Jesus?



G: Dipende da che punto di vista la guardi. Dal tuo, senza dubbio. Quindi dobbiamo puntare due euro sul gol vittoria di Juan?



S: Secondo me sì. Direi che non c'è neanche bisogno di vederla, è scritta



G: Allora avviso Pioli. Vabbè io invece vado dritto sulla doppietta di Icardi, voglio vedere una sua prova convincente contro una big. Deve decide e trascinare.



S: Speriamo decida la prossima



G: Esatto, la prossima che arriva. Ti aspetto domani in tribuna



S: in bocca a lupo



G: basta che non sia la lupa