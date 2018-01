E' Inter-Roma il posticipo domenicale della 21esmia giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Il big match per la zona Champions League che all'andata ha visto trionfare per 3-1 i nerazzurri vede la squadra allenata dal grande ex Luciano Spalletti davanti in classifica di sole 3 lunghezze ma con i giallorossi di Di Francesco che hanno ancora una gara da recuperare.



La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha vinto più partite in Serie A (72), e contro cui l’Inter ha segnato di più in partite casalinghe di Serie A: 155 gol che hanno fruttato 44 vittorie. Mauro Icardi ha segnato il 51.4% dei gol dell’Inter in questo campionato (18 su 35), ma l’Inter è la vittima preferita di Radja Nainggolan in Serie A (5 gol). Proprio ai nerazzurri ha segnato la sua prima ed unica doppietta nel massimo campionato, l'anno scorso.