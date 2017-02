Andrà in scena domani sera a San Siro la sfida fra Inter e Roma, sfida fondamentale per entrambe le squadre in perenne lotta per un piazzamento Champions League. Una sfida ricca di intrecci e di retroscena per due squadre che, soprattutto nel post-Calciopopli, hanno dato vita a partite ricche di emozioni.



MEDIA GOL - Tra i giocatori di questo campionato Mauro Icardi è quello che in media deve giocare meno palloni per segnare: una rete ogni 38 tocchi. Edin Dzeko segna in media un gol ogni 113 minuti giocati in campionato: non fa meglio di così dal 2011/12, quando la sua media era di una rete ogni 107.