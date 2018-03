Ronaldo, ospite della festa per i 110 anni dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per raccontare le emozioni vissute con i nerazzurri.



MIGLIOR ATTACCANTE - "Sono molto contento di essere qui a festeggiare i 110 anni dell'Inter. Essere proclamato miglior attaccante della storia di questo club è un grande onore perché qui sono passati grandi giocatori. Milano mi ha dato soddisfazioni incredibili, ho avuto tanto come calciatore e come uomo, ho imparato tanto".



QUESTA STAGIONE - "La prima parte del campionato è stata molto positiva, dopo la sosta sono arrivati un po' di risultati negativi. Bisogna reagire e sperare di entrare in Champions League. I grandi giocatori servono sempre, qui ce ne sono tanti e bisogna vincere i campionati".



ICARDI - "Sta bene all'Inter, è molto richiesto per quello che ha dimostrato qui. I tifosi gli vogliono bene e dovrebbe restare".



RITORNO COME DIRIGENTE - "Ho tanti progetti importanti ma mi farebbe piacere tornare. La proprietà? Non è la cosa più importante, i tifosi vogliono vedere vincere la squadra a prescindere".



MANCATI COMPAGNI - "Ci sono tanti grandi calciatori: Altobelli e Mazzola, sono stati campioni incredibili per la loro generazione, avrei voluto giocare con loro".



PARTITA DA RIGIOCARE - "Magari quella del 5 maggio. Ci ha fatto soffrire, potevamo vincere il campionato. Facemmo scelte sbagliate".