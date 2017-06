E’ Antonio Rudiger l'obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter. La società nerazzurra ha virato con decisione sul centrale tedesco della Roma per rinforzare il pacchetto arretrato.. L’ex allenatore della Roma ha fatto il nome del tedesco per rinforzare la retroguardia e ha trovatoche lo ha portato alla Roma. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, in questa settimana ci sarà un nuovo contatto tra gli agenti di Rudiger e l’Inter.- Il difensore della Roma, intanto,. Il centrale ha commesso. Un suo colpo di testa sbagliato ha spianato la strada a Christian Eriksen, che ha trovato il gol dell’1-0. La Germania alla fine ha trovato il gol del pareggio, ma. Il giocatore è apparso in difficoltà soprattutto nelle chiusure all’interno dell’area di rigore. Dopo un anno da terzo di difesa o da terzino nella Roma, Rüdiger è apparso in difficoltà da centrale.- In che posizione lo collocherebbe Luciano Spalletti nella Roma? D’Ambrosio è una garanzia sulla destra, ma potrebbe anche giocare sulla corsia mancina. In questo caso, ma l’Inter sta valutando anche altri profili in quel ruolo, tra cui spicca quello di Francesco Acerbi. In attesa di capire la collocazione in campo, l’Inter sta provando a chiudere con la Roma., ma non è assolutamente andato alla rottura con la Roma. L’entourage del tedesco ha ottimi rapporti con Monchi, Rudiger tiene la porta aperta e sa che la valutazione giallorossa del suo cartellino (intorno ai 40 milioni di partenza) è altissima. L'Inter dovrà trovare l'accordo con la Roma, ad oggi non c'è nulla di fatto.