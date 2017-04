L'Inter cambia obiettivo per la difesa ma pesca sempre in casa Roma. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di TuttoSport, che spiega come i nerazzurri stiano virando su Rudiger, ritenuto più adatto rispetto a Manolas.



"La sensazione è che un centrale arriverà da Roma dove Rudiger ha superato nella scala di gradimento Manolas in quanto il tedesco - che già Ausilio aveva fatto seguire ai tempi dello Stoccarda - oltre a costare di meno (una trentina di milioni) ha maggiori margini di miglioramento ed è più duttile tatticamente rispetto al collega. Il greco - che, bene inteso, resta sempre nei radar - oltre ad avere un cartellino dal costo pesantissimo (la Roma lo valuta 45 milioni) ha palesato alcune amnesie che non sarebbero un buon biglietto da visita per un’operazione tanto onerosa".