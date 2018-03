Non è il classico fulmine a ciel sereno: tra Sabatini e la famiglia Zhang i rapporti sono tesi da mesi e presto il rapporto di lavoro potrebbe presto volgere al termine nonostante la naturale scadenza del contratto tra le parti sia stata fissata al prossimo dicembre. A chiedere la risoluzione anticipata è stato lo stesso Sabatini, che si aspettava maggiore libertà sul mercato.



GLI INTOPPI - Le frizioni più severe hanno avuto origine a gennaio, quando dalla Cina non è arrivato né il si per Ramires né quello per Alex Teixeira, che l'ex giallorosso aveva invano rincorso. Nessun prestito verso l'italia, insomma, ma neanche verso il Brasile, dove seguentemente Sabatini aveva lavorato per portare lo stesso Teixeira al Corinthians, prima di ricevere un nuovo stop da Zhang. Faccende che hanno infastidito Sabatini, ancora più amareggiato in seguito alle voci trapelate circa un mancato rinnovo da parte di Suning. Tra le parti i rapporti sono sempre più tesi.