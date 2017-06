Dopo appena una stagione, la storia d'amore tra l'Inter ed Ever Banega sembra già finita. Il centrocampista argentino non ha convinto e i nerazzurri lo hanno messo sul mercato, col Siviglia - club da cui è arrivato un anno fa - è molto interessato a riaverlo. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro, a Milano, tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'agente del Tanguito, Marcelo Simonian. A fare il punto su questa trattativa è stato oggi Walter Sabatini, coordinatore di tutte le squadre del gruppo Suning, ad Abc de Sevilla: "Stiamo parlando con il Siviglia, è vero. Ci sono, ufficialmente, dei contatti. Un accordo? Ci stiamo lavorando, ma bisogna avere pazienza, al momento non ci sono certezze. Nove milioni? Onestamente mi sembrano pochi".



SU JOVETIC - Sabatini ha poi parlato anche di Jovetic, altro giocatore in bilico tra Inter e Siviglia: "Offerta da 20 milioni per Banega e Jovetic? Non lo so, non credo. Possiamo dire molte cose ma Banega, così come Jovetic, ha un contratto con l'Inter".