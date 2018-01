Non solo Javier Pastore, sogno per il gran finale di gennaio. Walter Sabatini vuole riportare con sé un altro suo pallino storico, in questo caso all'Inter: Erik Lamela è entrato nel mirino nerazzurro per la prossima stagione. Il Coco è stato portato in Italia proprio dall'attuale dirigente di Suning, all'epoca ds della Roma che ha realizzato una straordinaria plusvalenza con Lamela cedendolo poi al Tottenham. Da tempo a Londra non è irrinunciabile, ecco perché - secondo Sky Sport - l'Inter pensa di cogliere questa occasione in vista del prossimo anno.



PIANO PRONTO - Sabatini ha avviato i contatti con l'entourage di Lamela, con cui i rapporti sono buonissimi. Un'idea nata in uno dei tanti colloqui diretti, riportare Erik in Italia è un'ipotesi che stuzzica l'Inter esattamente quanto Lamela che rientrerebbe volentieri nel nostro campionato. Ingaggio non proibitivo, voglia di rilanciarsi e opportunità di proporre un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate presenze, in più tatticamente perfetto per quello che cerca Spalletti. Attenzione, perché Sabatini dopo Pastore punta Lamela...