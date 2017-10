Non solo la sfida del Bentegodi contro l'Hellas Verona, ma anche le prossime mosse di mercato in vista di una sessione, quella di gennaio, che si prospetta impegnativa. L'Inter non ha un grosso budget a disposizione e dovrà fare di necessità virtù cercando colpi a costi contenuti senza svendere i propri gioielli.



SABATINI IN CINA - In quest'ottica va visto il viaggio di Walter Sabatini in Cina. Nella giornata di domani, come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il responsabile dell'area sport di Suning si si imbarcherà alla volta di Nanchino dove è in programma un incontro con la proprietà e con il patron Zhang Jindong per definire le mosse future della società nerazzurra.



RAMIRES PRIMO COLPO? - Il summit servirà anche per dare il via libero definitivo a quello che sarà il primo colpo dell'Inter nel prossimo mercato invernale. Si tratta del centrocampista brasiliano Ramires che è già volato in Europa per sottoporsi a controlli al ginocchio infortunato. Il suo percorso riabilitativo è già iniziato e il suo arrivo in prestito secco non è compromesso. Sabatini cercherà di ottenere il sì all'operazione, ma il vero nodo sarà rappresentato dal budget a disposizione per ulteriori colpi futuri. Vidal, un difensore o nessuno dei due?