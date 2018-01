L'Inter esce con un pareggio sofferto dalla trasferta del Franchi contro la Fiorentina e apre il 2018 con l'ennesimo risultato negativo che porta a 34 giorni l'astinenza da vittoria (nei novanta minuti) della formazione allenata da Luciano Spalletti. Il 3 dicembre arrivò una larga vittoria contro il Chievo Verona per 5-0, poi l'attacco nerazzurro, complice una manovra lenta e prevedibile che parte dal centrocampo, si è inceppato e con esso le difficoltà a trovare risultati importanti. Il mercato può fornire ai nerazzurri la chance di dare linfa vitale alla rosa e in quest'ottica va letto il viaggio che oggi il direttore sportivo Walter Sabatini ha intrapreso con direzione Cina.



L'ALLARME LANCIATO DA SPALLETTI - Luciano Spalletti non riesce più a nascondersi dietro ai canonici elogi per i giocatori che ha a disposizione e in conferenza stampa ha apertamente evidenziato come la rosa non sia completa. Il tecnico toscano ha chiesto rinforzi alla proprietà. Suning in estate aveva lanciato proclami non mantenuti per colpa di "quello che è successo" utilizzando una frase proprio di Spalletti. Ora, però, l'Inter non può più nascondersi.



RAMIRES E' IMPRESCINDIBILE - Le difficoltà di Joao Mario, Brozovic e nelle ultime uscite anche di Gagliardini hanno evidenziato una grande mancanza strutturale a centrocampo (oltre che in difesa come già ribadito dallo stesso Spalletti). Manca personalità ed esperienza internazionale e per questo Sabatini nell'incontro che avrà nei prossimi giorni con la proprietà discuterà ancora una volta il prestito di Ramires. Il giocatore vuole tornare in Europa e l'Inter ha un disperato bisogno di un centrocampista con le sue qualità in mezzo al campo. Servirà una grossa mediazione fra tutte le parti in causa, soprattutto per Suning, che sulla cessione di Ramires e il conseguente indebolimento del Jaingsu Suning ha finora posto il veto.