L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Bruno Fernandes e spiega come il trequartista blucerchiato stia attraversando un periodo di ottima forma.



MAGIA IN NAZIONALE - "Il biglietto da visita stavolta è speciale. Bruno Fernandes a Milano domani sera spingerà in avanti la Sampdoria con un pizzico di convinzione in più, quella che può, e deve, garantirgli l’ultimo salto di qualità in una stagione già molto importante per lui. Il viaggio in Germania con l’under 21 portoghese, di cui è pilastro e capitano, gli ha regalato una perla rara. Un gol, decisivo e straordinario, roba da fuoriclasse: su un calcio d’angolo da sinistra, si è piazzato a 25 metri dalla porta, un po’ spostato a destra, poi, mentre i compagni si gettavano in area ingannando gli avversari, ha ricevuto il cross alcuni metri fuori area e ha colpito al volo, di destro, senza lasciare scampo al portiere avversario. Una prodezza splendida".



ISPIRATO DALL'INTER - "A Bogliasco, appena rientrato, Bruno Fernandes ha mostrato immediatamente che fiducia ed entusiasmo sono al massimo livello possibile. Lo ha fatto a modo suo, venerdì, con un’altra perla. Scatto sul lato sinistro dell’area e tocco di esterno destro a superare con un pallonetto il portiere, sorpreso, annichilito. Quello che sfiderà l’Inter, insomma, è un Fernandes speciale. In decisa crescita. Poche settimane fa, contro il Pescara, ha regalato due assist (tra l’altro a Quagliarella e a Schick, proprio i due attaccanti che dovrà supportare domani sera a San Siro) e, soprattutto, ha realizzato il suo primo gol da titolare. Le altre tre marcature stagionali, infatti, erano arrivate sempre da subentrato. L’Inter, per di più, pare ispirarlo particolarmente: nella sfida di andata, a Marassi, era stato lui ha regalare l’assist vincente a Quagliarella. Nel dicembre 2014, invece, con un bel gol aveva avviato la rimonta dell’Udinese di Stramaccioni sui nerazzurri a San Siro, portando i friulani alla vittoria. Domani sera sarà Giampaolo ad attendersi da lui un regalo speciale".