Torna in campo la Serie A, con la decima giornata. L'Inter non ha nessuna intenzione di fermare la sua corsa, vuole una vittoria per superare il Napoli e volare al primo posto, in attesa degli impegni di domani. Di fronte c'è una Sampdoria che arriva da due vittorie consecutive, tre nelle ulltime quattro giornate di campionato.