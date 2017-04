Solo un dubbio di formazione per Stefano Pioli, che questa sera al Meazza affronterà la Sampdoria di Giampaolo. Formazione tipo per l’Inter, che può contare su tutti i migliori effettivi, il tecnico nerazzurro sembra orientato verso l’ormai collaudato 4-2-3-1, con Handanovic in porta e D’Ambrosio, Medel, Miranda e Ansaldi a comporre la retroguardia. A centrocampo Gagliardini e Kondogbia faranno da diga, mentre l’unico dubbio è relativo al ruolo del trequartista: chi tra Joao Mario e Banega? Sulle corsie laterali, invece, rimane tutto invariato: Perisic e Candreva crosseranno per Mauro Icardi.