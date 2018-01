La lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra e la lesione di primo grado al soleo della gamba destra accusate rispettivamente dahanno complicato iper le sfide contro Milan (in Coppa Italia) e Lazio. In un sol colpo, nella fatal Sassuolo, l’allenatore nerazzurro ha dovuto rinunciare al proprio difensore centrale titolare e all’unico terzino adattabile a ruolo di centrale in caso di emergenza: il loro ritorno in campo è previsto dopo la sosta, il 21 gennaio con la Roma., col solo Lombardoni della Primavera in panchina pronto a subentrare visto che anche Zinho Vanheusden è ai box per l’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio.La domanda è stata posta a Spalletti stesso in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Lazio, perché per un attimo nel corso della gara si è temuto che Ranocchia dovesse abbandonare il campo per infortunio. La risposta dell’allenatore dell’Inter è stata schietta e sincera:Santon, in ombra nelle partite precedenti a quella con la Lazio, da terzino sinistro a centrale difensivo, ruolo in cui non è mai stato utilizzato né da Spalletti né in passato. Ma può una squadra che ambisce alla qualificazione in Champions League dover adattare un terzino a centrale di difesa? La risposta è no e la dirigenza è al lavoro per provare a sistemare il problema che l’allenatore dell’Inter si porta dietro da inizio stagione.- Il sogno restadella Lazio, ma più per giugno a parametro zero piuttosto che per la sessione di mercato invernale. Il duo Sabatini-Ausilio sta spostando il proprio mirino altrove, principalmente in Francia, dove gioca l’ex RomaLa sua avventura al Lione è ormai al capolinea: come anticipato da calciomercato.com ( LEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA ), il piano di Sabatini è quello di prelevare il difensore in prestito a gennaio per l'Inter e poi farlo acquistare a titolo definitivo a giugno dal Jiangsu Suning per garantirgli un lauto ingaggio e un futuro in Cina. La pista è concreta, ma non è la sola. Gli altri nomi sondati dai dirigenti nerazzurri sono quelli di, roccioso difensore centrale classe '91 del Corinthians campione del Brasileirao in questa stagione ( in scadenza al 31 dicembre 2018) e, centrale messicano lui sì più giovane (è un classe '97) che gioca in Messico con il Monterrey.@AleCosattini