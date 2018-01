Davide Santon ha parlato, in occasione del suo compleanno, a Inter Tv, ribadendo la sua voglia di mettersi al servizio di Luciano Spalletti che lo ha rilanciato dopo diverse stagioni opache: ''Ringrazio tutti per gli auguri che ho ricevuto, mi sento ancora giovane. Come ho festeggiato il mio compleanno? Allenandomi. Ci sono abituato, è accaduto tante volte negli ultimi anniì. Gli ultimi mesi sono stati un po' particolari per me: mi sono infortunato in ritiro, poi sono riuscito a recuperare e a trovare maggior spazio. Sono contento di quel che sta facendo la squadra, nonostante gli ultimi risultati negativi: siamo terzi in classifica e ce la giochiamo con tutti ben sapendo qual è il nostro obiettivo stagionale. Io jolly della difesa? All'occorrenza posso anche giocare come centrale, se il mister avesse bisogno sarei disponibile. Dobbiamo andare a Firenze con la mentalità giusta, quella della grande squadra: affrontiamo la Fiorentina con l'intenzione di vincere. Loro sono molto cresciuti rispetto alla prima giornata di campionato, non sarà una partita semplice''.