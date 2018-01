Si avvicina il ritorno in patria per Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol: secondo quanto riferito dal brasiliano UOL Esporte infatti, Inter e Santos avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore. Prestito oneroso di 18 mesi (fino a giugno 2019), con il Peixe che verserebbe nelle casse nerazzurre 1,5 milioni di euro, ma c'è ancora un nodo da superare: quello relativo all'ingaggio.



GUADAGNA TROPPO - Troppo alto infatti lo stipendio percepito da Gabriel: l'Inter si è opposta all'ipotesi di pagare l'intero ingaggio del giocatore (3 milioni netti più bonus), il Santos ha aperto alla possibilità di pagarne metà a patto però che Gabigol rinunci a parte dello stesso e dunque cali anche il peso sulle casse del Peixe. Se vuole tornare al Santos questa è la condizione: ora tutto è nelle mani di Gabriel.