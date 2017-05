Un summit in segreto, per pianificare il futuro. Inter e Sassuolo lunedì pomeriggio si sono ritrovati per parlare di mercato, con l'argomento Berardi all'ordine del giorno. Presenti, alla riunione, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club di Squinzi e Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, che ha ribadito l'interesse per l'esterno calabrese. L'ostacolo più grande è rappresentato dal prezzo, con il Sassuolo che ha fatto una richiesta iniziale di 40-45 milioni di euro, ma c'è margine di trattativa. Nell'affare potrebbe finire Caprari, attualmente in prestito al Pescara, un profilo molto stimato dalle parti del Mapei Stadium.



IDEA ACERBI - Oltre a Berardi, l'Inter valuta con attenzione Acerbi, protagonista di una grande stagione. Il suo possibile acquisto sarebbe in linea con l'obiettivo di italianizzare il club, una politica iniziata con l'arrivo a gennaio di Gagliardini, che potrebbe continuare con l'ingaggio di De Rossi. Le parti torneranno a parlarsi nelle prossime settimane, Berardi resta in cima alla lista.