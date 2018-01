L'Inter continua a lavorare per regalare a Luciano Spalletti nuovi rinforzi, dopo Lisandro Lopez. Prima di partire per Barcellona e cercare di sbloccare la situazione legata a Rafinha, il ds Piero Ausilio ha cenato nel centro di Milano con Marcelo Simonian, agente - tra gli altri - di Javier Pastore. Come scrive il Corriere dello Sport, la strada che porta al Flaco è sempre più in salita, per questo motivo durante il loro incontro Ausilio e Simonian hanno parlato anche di altri giocatori, come Eder e Driussi, che potrebbero rientrare in uno scambio con lo Zenit San Pietroburgo di Mancini, sponsor dell'attaccante italo-brasiliano al momento del suo passaggio in nerazzurro.