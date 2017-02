Missione in Germania per gli osservatori dell'Inter che hanno assistito alla sfida vinta per 3-0 dal Bayer Leverkusen sull'Eintracht Francoforte. Obiettivi degli 007 nerazzurri? Il portiere tedesco Bernd Leno, autore di almeno due interventi miracolosi e il terzino sinistro Wendell considerato l'alternativa a Ricardo Rodriguez in vista della prossima estate.