La sconfitta contro il Torino frena la corsa dell'Inter ed evidenzia come gli uomini di Spalletti non abbiano ancora raggiunto automatismi sufficienti, al punto che anche un solo cambio influisce sugli equilibri dei nerazzurri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sono punti persi che fanno male a Spalletti. Può darsi che Rafinha avesse bisogno di rifiatare: sicuramente aver smontato il giocattolo che funzionava bene, inserendo Borja Valero, ha peggiorato la storia. Ma è anche vero che, se a questi livelli non hai automatismi sufficienti per permetterti un cambio, allora qualcosa va rivisto. Valero non ha i tempi del brasiliano, tende a fare il play alto rallentando la manovra, non ha l’intensità per la doppia fase con cui Rafinha trasforma il 4-2-3-1 in 4-3-3”.