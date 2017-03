Patrik Schick nel mirino di alcune squadre di Premier, e l’Inter rischia di vedere sfumato uno dei suoi obiettivi. L’attaccante della Sampdoria classe 1996 ha impressionato tutti in questa stagione, con 9 gol e prestazioni eccellenti, adattandosi subito alla Serie A. Non c’è da meravigliarsi se ora in molti guardano a lui come un talento in prospettiva, il cui prezzo è notevolmente lievitato: ora l'asta parte dai 24 milioni di euro.



Come riporta il Daily Mirror, l’Inter si annovera tra quei club che vorrebbero aggiudicarselo, ma ora deve fare i conti con altre squadre importanti. Tra queste vi sono anche Arsenal e Tottenham, con le quali l’agente di Schick ha in programma un incontro per parlare del suo futuro. Infatti il giocatore ceco lascerà i blucerchiati la prossima stagione, viste soprattutto le tante richieste che sommergeranno la Samp. Inteanto West Bromwich, Everton e Crystal Palace osservano alla finestra.