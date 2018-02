Hector Cuper, ex allenatore dell'Inter e ora commissario tecnico dell'Egitto, ha parlato alla Nacion: "Mi hanno detto che sono un perdente e io ho risposto che hanno ragione. Sì, sono un perdente di finali! Potrei dire che all'inesperto Valencia in Champions League toccò sfidare il Bayern in finale e poi il Real Madrid, quello che ha vinto più Coppe. E quando allenavo il Maiorca abbiamo giocato contro la Lazio di Vieri e Nedved. E cos'altro posso dire? Può piacere o no, ma Mourinho ha una capacità impressionante: vince tutto. E io non ho questa capacità. Una cosa è raggiungere la finale, un'altra è vincerla".