Intervistato da CDF, il difensore cileno Paulo Diaz si dice speranzoso di poter raggiungere l'Inter.



“Sono molto felice di come abbiamo terminato la stagione con il San Lorenzo rimanendo nelle posizioni di testa. E mi fa anche piacere l’interesse dell’Inter, mi rende felice il fatto che mi stiano seguendo. Spero di poterci andare, altrimenti sarò contento anche di restare qui. Se ne sta occupando il mio agente, è lui che tratta con i nerazzurri. Se ci spero? Sì, quello di andare in Europa è il mio sogno fin da quando sono bambino, poi in una grande squadra come l’Inter... Spero che il trasferimento si concretizzi, altrimenti sarò comunque felice di restare qui perché mi trovo benissimo al San Lorenzo”.