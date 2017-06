Lucas Digne, finito nel mirino dell'Inter, ha parlato a Omnisport del suo futuro: ''Sarò sempre grato a Luis Enrique per avermi portato nel miglior club del mondo. Ora tocca a me lavorare sodo per avere il giusto impatto anche con il nuovo allenatore. Non vedo l'ora che inizi la prossima stagione. Sono molto soddisfatto di come è andato il primo anno al Barça. Mi sento adatto allo stile di gioco di questa squadra e in futuro voglio vincere tanti tornei con la maglia blaugrana, giocando più partite possibile nel rispetto della grandezza del club. Quando firmi per il Barcellona devi essere consapevole di avere grandi giocatori intorno e che non puoi giocare tutte le partite. Quando sono venuto qui l'ho fatto per giocare subito ma anche e soprattutto per far parte della prossima generazione del Barça''.