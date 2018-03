Gabriel Heinze, ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Roma, ora allenatore del Velez Sarsfield, ha parlato del suo connazionale Lautaro Martinez, promesso sposo dell'Inter e prossimo avversario in campionato nella sfida contro il Racing: "È in un momento straordinario. Sono molto felice perché è argentino e ci darà molto. Ha anche Lisandro López accanto a lui che lo consiglierà e guiderà sulla buona strada. Come si marca? Con grande forza, sapendo che è un dentro o fuori, standogli addosso passo dopo passo come se fosse una questione personale. Dobbiamo godercelo, tranne questa domenica".