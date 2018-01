Nei giorni scorsi il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, aveva chiuso a una cessione di André Schurrle, esterno offensivo accostato anche all'Inter. Oggi, però, l'amministratore delegato Watzke riapre la porta alla cessione dell'ex Wolfburg e Chelsea.



Queste le parole rilasciate dall'ad al Die Welter: "Devo essere onest sia il club che il calciatore non sono soddisfatti di come sono andate finora le cose. Lui ha avuto, e avrà ancora, tutte le possibilità di dimostrare le sue qualità ma, in ogni caso, ora dovrà trovare una soluzione". Soluzione che può essere la cessione. E l'Inter ascolta: tratta Rafinha, ma se dovesse saltare la trattativa col il centrocampista offensivo del Barcellona...